Гарри Магуайр: "Вся сборная Англии верит, что пройдет Колумбию"

Защитник сборной Англии и "Лестера" Гарри Магуайр после поражения в матче группового турнира чемпионата мира-2018 с Бельгией (0:1) отметил, что команда верит в победу над Колумбией в 1/8 финала. Игра с колумбийцами состоится 3 июля на стадионе "Спартака" в Москве.

– Считаю, это была равная игра с шансами у обеих команд, - отметил Магуайр. - Причем этих шансов было не так много, но Бельгии удалось забить шикарный мяч. Что поделать, готовимся к следующей игре. Колумбия – тяжелый соперник, там много ярких футболистов. Кто знает, помогут ли нам сегодняшние замены, но мы в любом случае уверены в своих силах. И верим, что можем пройти дальше. (Евгений БЕЛОУСОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)

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