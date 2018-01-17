Гари Линекер: "Кейн - один из ключевых игроков сборной Англии. Он напоминает мне Ширера"

Рекордсмен сборной Англии по количеству голов на чемпионатах мира Гари Линекер в интервью официальному сайту ФИФА назвал форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна нападающим без слабых мест. Бывший игрок английской команды отметил, что для сборной на чемпионате мира-2018 будет важно, в какой форме будет находиться форвард "шпор".

- Это универсальный центрфорвард, невероятно талантливый, - сказал Линекер. - Он может забивать голы на любой вкус - издали, головой, из штрафной, к тому же он умеет созидать… Слабых мест у него просто нет. Он очень важен для Англии, и нам надо, чтобы он был свежим и в хорошей форме.

За всю историю у Англии было много хороших форвардов, и мне он напоминает Алана Ширера - именно в плане своей универсальности. У него такая же скорость, и он забивает похожие голы - головой и из-за пределов штрафной. Он может вколотить мяч в девятку, а может и подержать его, если окажется без поддержки.

Напомним, мировое первенство пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Англичане на мировом первенстве сыграют в группе G с Тунисом (18 июня), Панамой (24 июня) и Бельгией (28 июня).