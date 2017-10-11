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13:12 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Гари Линекер: "Если Месси не величайший футболист всех времен, то я чертова курица"


Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер выразил восхищение нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси. Сегодня аргентинцы в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира-2018​ обыграли Эквадор (3:1) благодаря хет-трику Месси и заняли третье место в своей группе.

"Он просто вышел и сделал хет-трик. Если Месси не величайший футболист всех времен, то я чертова курица", - написал Линекер на своей странице в Твиттере.

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