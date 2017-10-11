Гари Линекер: "Если Месси не величайший футболист всех времен, то я чертова курица"

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер выразил восхищение нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси. Сегодня аргентинцы в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 обыграли Эквадор (3:1) благодаря хет-трику Месси и заняли третье место в своей группе.
"Он просто вышел и сделал хет-трик. Если Месси не величайший футболист всех времен, то я чертова курица", - написал Линекер на своей странице в Твиттере.
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He's only gone and scored a hat-trick. If Messi is not the GOAT then I'm a fucking chicken.– Gary Lineker (@GaryLineker) 11 октября 2017 г.