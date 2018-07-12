Гарет Саутгейт: "Желаю Хорватии успеха в финале"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после полуфинала чемпионата мира-2018 против Хорватии (1:2 д.в.) отметил, что команде было тяжело играть под давлением. По его словам, команда показала, что имеет хороший потенциал.

- В первом тайме Англия играла очень хорошо, могла забить не один мяч. Что случилось с командой дальше? Это психология или что-то еще?

- Да, мы в первом тайме играли чрезвычайно хорошо. Учитывая уровень игры, действовали очень мощно. Мы владели мячом, контролировали мячу, принимали хорошие решения. Когда у вас есть шансы, надо забивать второй гол. После перерыва у нас было меньше времени с мячом. Не знаю, потому что мы вели, или потому что у нас менее опытная команда, и это давило очень сильно. Ребята очень хотели попасть в финал, и подсознательно на нас обрушилось давление. Ребята все равно играли хорошо, но у Хорватии - выдающиеся, очень опытные игроки, и это сыграло свою роль. В овертайме, думаю, мы играли 50 на 50, даже вели игру, но хорваты опасно играли, и у них есть футболисты, которые могут нанести тебе ущерб. У нас были такие шансы, как у них. В конце концов они забили второй мяч, и мы не смогли ответить. Желаю им всего доброго. Они прошли очень хорошую дорогу до финала, проявили волю. Желаю им успеха в финале.

- Что не дало пройти дальше?

- Если вы мне дадите пару дней, я это проанализирую и скажу. Сейчас больно ощущать это разочарование. Если бы мы играли так же хорошо, как в первом тайме, думаю, мы бы выиграли. Но надо создавать и пользоваться возможностями. Все наши тренеры и игроки не очень уютно себя сейчас чувствуют. Но очень горжусь этим коллективом. Мы прошли очень далеко. Наши болельщики показывают, что по сравнению с тем, что было пару лет назад, мы сделали шаг вперед. Англия может гордиться нашими результатом и игрой. Сейчас эту боль и страдание просто надо пережить. Быстро это не пройдет. Не мог просить большего от игроков. И страна не могла. Потому что они преодолели целый ряд барьеров, который перед нами были.

- У вас еще одна игра, и бельгийцы говорят, что она для них очень важна. Вы уже давно не занимали таких высоких мест. Как будете играть за третье место?

- Это не та игра, о которой мечтаешь. У нас два дня на подготовку. Мы захотим проявить свою гордость. Когда надеваешь майку национальной сборной, всегда стремишься к победе. Это легко сказать, но в последующие 24 часа очень трудно будет вернуть команду в психологическое состояние. Это вызов для меня и для них. Думаю, мы это сделаем. Наша команда очень много работала, вложила очень много труда. И сделала большие шаги со своими болельщиками, хотим и дальше идти вперед.

- Для Харри Кейна это был хороший турнир? Он устал?

- Еще раз говорю, что мне надо проанализировать все. Харри Кейн отдал своей команде все. Был какой-то период во втором тайме, когда мы перестали контролировать мяч и игру. Все пошли стенка на стенку. Мы не строили игру так, как мы хотели. Сейчас надо собраться и использовать время, чтобы решить, что мы будем делать через пару дней. А Кейн очень хорошо играл на этом ЧМ. Я не мог больше от него просить как от человека и капитана.

- Это поколение использует уроки этого матча?

- В последующие несколько дней найду время все это обдумать. Понятно, что мы достигли большого прогресса. Для нас было очень много положительного, мы получили прекрасный опыт. У нас неопытная команда, и она этот опыт получила. По сравнению с Евро-2016 это семимильные шаги. Мы стали командой-победительницей. Но нам надо преодолеть какие-то вещи, которые еще не преодолены. Нужен баланс. Сегодняшний вечер давал нам очень хорошую возможность. Мы хотим командой, которая выходит в четвертьфиналы, полуфиналы, финалы. Это наша долгосрочная цель. Мы уже доказали всем в своей стране и самим себе, что это возможно. Теперь у нас новый уровень надежд, и многие из моих игроков на международной арене взрослеют, становятся футболистами. Горжусь ими.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь