Гарет Саутгейт: "У Алли, Янга и Уокера все в порядке"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что у Деле Алли, Эшли Янга и Кайла Уокера нет серьезных проблем со здоровьем перед матчем 1/4 финала ЧМ-2018 со сборной Швеции.

- После матча с Колумбией у Деле было все абсолютно в порядке, он не чувствовал никаких проблем, - цитирует тренера Sky Sports. - Думаю, пара дней отдыха пойдут ему на пользу. Что касается Янга и Уокера, то у нас нет оснований полагать, что с ними что-то серьезное. Сегодня они участвовали в тренировке.

Швеция - Англия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 17.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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