Гаиска Мендьета: "Замечательно играл Дзюба, еще меня удивил Головин"

Бывший полузащитник "Валенсии" и сборной Испании Гаиска Мендьета рассказал, что на чемпионате мира-2018 из игроков сборной России ему понравились нападающие Артем Дзюба, Денис Черышев и полузащитник Александр Головин.

Россияне добрались до четвертьфинала ЧМ, где уступили Хорватии (1:1, 3:4 по пенальти)

- Думаю, замечательно играл Артем Дзюба, и еще меня удивил Александр Головин, у которого отличная техника, - приводит "Р-Спорт" слова Мендьеты. - Возможно, он не очень хорошо начал чемпионат, но постепенно достиг больших успехов. Денис Черышев определенно хорошо себя показал, но это для меня не было неожиданностью, так как я с ним был знаком по "Вильярреалу" и знал, на что он способен. Голы прибавляли ему уверенности, и он показал отличный результат.