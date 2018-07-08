Футбольный агент Абрамов: "Зачем наказывать Виду и Вукоевича? Посвятили победу Украине – ну и ладно"

Футбольный агент Владимир Абрамов прокомментировал выходку защитника сборной Хорватии Домагоя Виды и бывшего хавбека национальной команды, члена делегации Огнена Вукоевича, которые после матча 1/4 финала ЧМ-2018 с Россией (2:2, пен. – 4:3) записали видео, в котором посвятили победу Украине.

– Это баловство. Вида и Вукоевич на радостях передали привет партнерам из Киева – ну что футболист может сказать? Он что, философ или политик? – говорит Абрамов. – Ничего обидного здесь для нас нет, а хорватам гордиться нечем – они еле ноги унесли. Хотели обыграть нас 3:0, а получилась ничья, только по пенальти смогли пройти в полуфинал и теперь счастливы до безумия. Где там победа-то? Тем более, что на последних минутах просто тянули время и ждали серию пенальти.

– Заслуживают ли Вукоевич и Вида наказания? В 2013 году, например, другого хорвата Йосипа Шимунича дисквалифицировали за нацистские выкрики на 10 матчей.

– Во-первых, следует получше разобраться в этой ситуации. Ну, два представителя сборной Хорватии посвятили победу Украине. А остальные? Я понял бы, если бы вся команда такое объявила. Зачем их нужно наказывать? Посвятили – ну и ладно. Тем более, хорваты у нас не выиграли. Да, они прошли дальше по сетке турнира, но победу одержать не смогли. (Иван ТОРОПЦЕВ)

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