Футболист сборной Швеции Берг может быть наказан за побег с допинг-теста

Нападающий сборной Швеции по футболу Маркус Берг может быть наказан ФИФА за то, что вместо процедуры допинг-контроля отправился на интервью к СМИ после матча чемпионата мира против Германии (1:2), сообщает fotbollskanalen.se.

По данным издания, допинг-офицер ФИФА попросил Берга пройти на допинг-контроль сразу после игры, однако тот отправился общаться с журналистами. При этом игрок не мог этого делать без сопровождения допинг-офицера, которого не было рядом.

Однако в сборной Швеции уверены, что ничего страшного не произошло, а сам Берг назвал инцидент недопониманием.

Отмечается, что нападающий все же прошел допинг-конроль после общения с предствителями СМИ.

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