Франция в большинстве разгромила Голландию

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 Франция одержала победу над Голландией - 4:0.

Счет встречи открыл нападающий Антуан Гризманн на 14-й минуте, дубль оформил полузащитник Тома Лемар, а новичок "ПСЖ" Кильян Мбаппе забил последний мяч в игре.

Отметим, что на 62-й минуте с поля был удален полузащитник Кевин Стротман. Полузащитник получил вторую желтую карточку за нарушение правил на Гризманне.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Группа А

Франция - Голландия - 4:0 (1:0)

Голы: Гризманн, 14 (1:0). Лемар, 73 (2:0). Лемар, 88 (3:0). Мбаппе, 90+1 (4:0).

Франция: Ллорис, Сидибе, Косьельни, Юмтити, Кюрзава, Коман (Ляказетт, 80), Канте, Погба, Гризманн (Фекир, 89), Лемар, Жиру (Мбаппе, 75).

Голландия: Силлессен, Фосу-Менса, де Фрай, Худт, Блинд, Роббен, Вайналдум, Стротман, Снайдер (Вилхена, 46), Промес, Янссен (ван Перси, 64).

Предупреждения: Гризманн, 17. Стротман, 56. Ляказетт, 86. Кюрзава, 86.

Удаление: Стротман (Голландия), 62.

Судья: Рокки (Италия).

31 августа. Сен-Дени. Стадион Stade de France.