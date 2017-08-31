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23:34 31 августа | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Франция в большинстве разгромила Голландию

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В матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 Франция одержала победу над Голландией - 4:0.

Счет встречи открыл нападающий Антуан Гризманн на 14-й минуте, дубль оформил полузащитник Тома Лемар, а новичок "ПСЖ" Кильян Мбаппе забил последний мяч в игре.

Отметим, что на 62-й минуте с поля был удален полузащитник Кевин Стротман. Полузащитник получил вторую желтую карточку за нарушение правил на Гризманне.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Группа А

Франция - Голландия - 4:0 (1:0)

Голы: Гризманн, 14 (1:0). Лемар, 73 (2:0). Лемар, 88 (3:0). Мбаппе, 90+1 (4:0).

Франция: Ллорис, Сидибе, Косьельни, Юмтити, Кюрзава, Коман (Ляказетт, 80), Канте, Погба, Гризманн (Фекир, 89), Лемар, Жиру (Мбаппе, 75).

Голландия: Силлессен, Фосу-Менса, де Фрай, Худт, Блинд, Роббен, Вайналдум, Стротман, Снайдер (Вилхена, 46), Промес, Янссен (ван Перси, 64).

Предупреждения: Гризманн, 17. Стротман, 56. Ляказетт, 86. Кюрзава, 86.

Удаление: Стротман (Голландия), 62.

Судья: Рокки (Италия).

31 августа. Сен-Дени. Стадион Stade de France.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (9)
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вояка

Больно смотреть на голландцев....времена кройфа,ренсебринка,неескенса прошли....так же ушло в прошлое поколение ван бастена, гуллита .... хотя ещё и играют ван перси, роббен,снейдер, но их время уже прошло ... новое поколение это даже не тень прошлых поколений - это мираж пустыни .... и в прямом и в переносном смысле. Как надолго ушёл голландский с первых позиций футбольного олимпа? Поживём - увидим.

00:25

amilo

ЗЮКОМ был, ЗЮКОМ и остался. Печаль....

00:18

ЗЮК

amilo,я всего лишь указал дурачку на то,что он дурачок.

00:15

Jean4

Гризман, кстати, симулянт, подставил защитника оранжевых.

00:12

amilo

ЗЮК, шел бы ты на ЗЮК

00:12

ЗЮК

amilo,что ты делаешь на русскоязычном сайте с именем,которое написано буквами чужого языка?

00:07

Jean4

Болгары победив шведов оставили шанс голландцам на стыки. Хотя с такой игрой, там делать нечего.

00:06

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

по причине географического расположения.

23:49 31 августа

amilo

По какой причине сборная, представляющая Францию, играет в европейской отборочной группе? У них же негров больше, чем у ЮАР. Да и болельщики в основном такие же. Голландцы, правда,тоже недалеко от них ушли.

23:44 31 августа