Франция в большинстве разгромила Голландию

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 Франция одержала победу над Голландией - 4:0.
Счет встречи открыл нападающий Антуан Гризманн на 14-й минуте, дубль оформил полузащитник Тома Лемар, а новичок "ПСЖ" Кильян Мбаппе забил последний мяч в игре.
Отметим, что на 62-й минуте с поля был удален полузащитник Кевин Стротман. Полузащитник получил вторую желтую карточку за нарушение правил на Гризманне.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Группа А
Франция - Голландия - 4:0 (1:0)
Голы: Гризманн, 14 (1:0). Лемар, 73 (2:0). Лемар, 88 (3:0). Мбаппе, 90+1 (4:0).
Франция: Ллорис, Сидибе, Косьельни, Юмтити, Кюрзава, Коман (Ляказетт, 80), Канте, Погба, Гризманн (Фекир, 89), Лемар, Жиру (Мбаппе, 75).
Голландия: Силлессен, Фосу-Менса, де Фрай, Худт, Блинд, Роббен, Вайналдум, Стротман, Снайдер (Вилхена, 46), Промес, Янссен (ван Перси, 64).
Предупреждения: Гризманн, 17. Стротман, 56. Ляказетт, 86. Кюрзава, 86.
Удаление: Стротман (Голландия), 62.
Судья: Рокки (Италия).
31 августа. Сен-Дени. Стадион Stade de France.
- Сборная Франции (футбол)
- Сборная Голландии (Футбол)
- Кевин Стротман
- Антуан Гризманн
- Тома Лемар
- Кильян Мбаппе
вояка
Больно смотреть на голландцев....времена кройфа,ренсебринка,неескенса прошли....так же ушло в прошлое поколение ван бастена, гуллита .... хотя ещё и играют ван перси, роббен,снейдер, но их время уже прошло ... новое поколение это даже не тень прошлых поколений - это мираж пустыни .... и в прямом и в переносном смысле. Как надолго ушёл голландский с первых позиций футбольного олимпа? Поживём - увидим.
00:25
amilo
ЗЮКОМ был, ЗЮКОМ и остался. Печаль....
00:18
ЗЮК
amilo,я всего лишь указал дурачку на то,что он дурачок.
00:15
Jean4
Гризман, кстати, симулянт, подставил защитника оранжевых.
00:12
amilo
ЗЮК, шел бы ты на ЗЮК
00:12
ЗЮК
amilo,что ты делаешь на русскоязычном сайте с именем,которое написано буквами чужого языка?
00:07
Jean4
Болгары победив шведов оставили шанс голландцам на стыки. Хотя с такой игрой, там делать нечего.
00:06
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
по причине географического расположения.
23:49 31 августа
amilo
По какой причине сборная, представляющая Францию, играет в европейской отборочной группе? У них же негров больше, чем у ЮАР. Да и болельщики в основном такие же. Голландцы, правда,тоже недалеко от них ушли.
23:44 31 августа