Франция победила Уругвай и вышла в полуфинал ЧМ-2018

Сегодня. Нижний Новгород. Уругвай - Франция - 0:2. Сборная Франции вышла в полуфинал ЧМ-2018. Фото AFP

Сборная Франции в матче 1/4 финала чемпионата мира обыграла Уругвай (2:0).

В первом тайме после навеса Антуана Гризманна счет открыл Рафаэль Варан. После перерыва Гризманн удвоил преимущество французов сборной после ужасной ошибки вратаря уругвайцев Фернандо Муслеры.

В полуфинале Франция во вторник, 10 июля, в Санкт-Петербурге сыграет против победителя встречи Бразилия – Бельгия.

Чемпионат мира-2018

1/4 финала

Уругвай – Франция – 0:2 (0:1)

Голы: Варан, 40 (0:1). Гризманн, 61 (0:2).

Уругвай: Муслера, Касерес, Хименес, Годин, Лаксальт, Нандес (Урретавискайя, 73), Весино, Торрейра, Бентанкур (Родригес, 59), Стуани (Гомес, 59), Суарес.

Франция: Ллорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандез, Мбаппе (Дембеле, 88), Погба, Канте, Гризманн (Фекир, 90+3), Толиссо (Н`Зонзи, 80), Жиру.

Предупреждения: Эрнандез, 33. Бентанкур, 38. Мбаппе, 69. Родригес, 69.

Судьи: ПИТАНА, Белатти, Майдана (все Аргентина).

ВАР: Иррати (Италия). Вильяно (Аргентина), Астроса (Чили), Валери (Италия).

6 июля. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород".

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь,

календарь матчей и расписание по городам – здесь