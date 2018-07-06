Франция победила Уругвай и вышла в полуфинал ЧМ-2018

Сборная Франции в матче 1/4 финала чемпионата мира обыграла Уругвай (2:0).
В первом тайме после навеса Антуана Гризманна счет открыл Рафаэль Варан. После перерыва Гризманн удвоил преимущество французов сборной после ужасной ошибки вратаря уругвайцев Фернандо Муслеры.
В полуфинале Франция во вторник, 10 июля, в Санкт-Петербурге сыграет против победителя встречи Бразилия – Бельгия.
Чемпионат мира-2018
1/4 финала
Голы: Варан, 40 (0:1). Гризманн, 61 (0:2).
Уругвай: Муслера, Касерес, Хименес, Годин, Лаксальт, Нандес (Урретавискайя, 73), Весино, Торрейра, Бентанкур (Родригес, 59), Стуани (Гомес, 59), Суарес.
Франция: Ллорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандез, Мбаппе (Дембеле, 88), Погба, Канте, Гризманн (Фекир, 90+3), Толиссо (Н`Зонзи, 80), Жиру.
Предупреждения: Эрнандез, 33. Бентанкур, 38. Мбаппе, 69. Родригес, 69.
Судьи: ПИТАНА, Белатти, Майдана (все Аргентина).
ВАР: Иррати (Италия). Вильяно (Аргентина), Астроса (Чили), Валери (Италия).
6 июля. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород".
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