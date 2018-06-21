18:34 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Франция - Перу: Мбаппе крадет гол у Жиру и выводит французов вперед


Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе открыл счет на 35-й минуте матча чемпионата мира против Перу.

После быстрой атаки мяч оказался у нападающего Франции Оливье Жиру, который с разворота пробил по воротам. Мяч рикошетом от рук вратаря перуанцев Педро Гальесе полетел в створ, где его, практически с ленточки, добил подоспевший Мбаппе. Правда, футбольный снаряд, скорее всего, оказался бы в сетке и без участия Кильяна. 

"СЭ" ведет текстовую трансляцию встречи.

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