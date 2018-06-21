Франция обыграла Перу и обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2018, южноамериканцы вылетели

Сборная Франции в матче второго тура группового турнира ЧМ-2018 в Екатеринбурге обыграла сборную Перу (1:0).

Единственный мяч на 34-й минуте забил Кильян Мбаппе. У перуанцев на замену на 46-й минуте вышел игрок "Локомотива" Джефферсон Фарфан. Сборная Франции набрала шесть очков и досрочно обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ-2018. У сборной Перу ноль очков и последнее место в группе в группе С, что не позволяет им претендовать на выход в плей-офф. Текстовая трансляция матча Франция - Перу доступна здесь.

В последнем туре состоятся матчи Австралия - Перу и Дания - Франция.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Чемпионат мира-2018

Группа C

Франция - Перу - 1:0 (1:0)

Гол: Мбаппе, 34.

Франция: Ллорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандез, Мбаппе (Дембеле, 75), Канте, Погба (Н`Зонзи, 89), Гризманн (Фекир, 80), Матюиди, Жиру.

Перу: Гальесе, Адвинкула, Родригес (Сантамария, 46), Рамос, Трауко, Каррильо, Акино, Йотун (Фарфан, 46), Куэва (Руидиас, 82), Флорес, Герреро.

Предупреждения: Матюиди, 16. Герреро, 23. Акино, 81. Погба, 86.

Судьи: Абдулла Хасан. Аль-Махри, Аль-Хаммади (все ОАЭ).

ВАР: Орсато (Италия), Аль-Джассим, Аль-Марри (все Катар), Марчиняк (Польша).

21 июня. Екатеринбург. Стадион "Екатеринбург Арена". 32789 зрителей.

ЧМ-2018: турнирное положение - здесь, календарь матчей и расписание по городам - здесь //

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