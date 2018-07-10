21:25 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Франция - Бельгия. Ответ на главный вопрос найден: Анри не пел французский гимн

Вторник. Санкт-Петербург. Чемпионат мира по футболу. 1/2 финала. Франция - Бельгия. Тренер сборной Бельгии француз Тьерри АНРИ. Фото sudinfo.be Вторник. Санкт-Петербург. Чемпионат мира по футболу. 1/2 финала. Франция - Бельгия. Тренер сборной Бельгии француз Тьерри АНРИ и главный тренер сборной Франции Дидье ДЕШАМ. Фото sudinfo.be
Вторник. Санкт-Петербург. Чемпионат мира по футболу. 1/2 финала. Франция - Бельгия. Тренер сборной Бельгии француз Тьерри АНРИ. Фото sudinfo.be

Ассистент главного тренера сборной Бельгии француз Тьерри Анри не исполнял гимн родной страны перед матчем 1/2 финала чемпионата мира-2018. Перед началом игры многие болельщики задавались вопросом: будет ли экс-форвард сборной Франции исполнять "Марсельезу"? Видеотрансляция не показала Анри, однако sudinfo.be опубликовала изображения, на которых Анри молчит во время гимна родной страны. После его завершения он поаплодировал вместе с остальным тренерским штабом.

При этом перед игрой Анри тепло поприветствовал главного тренера французов Дидье Дешама, вместе с которым они защищали цвета команды, в том числе и на победном ЧМ-1998.

Франция - Бельгия

 

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