Франция - Бельгия: Куртуа обошел Пфаффа по матчам на ЧМ и догнал по общему числу игр

Тибо Куртуа установил рекорд по матчам на чемпионатах мира среди бельгийских вратарей. Игра 1/2 финала против Франции стала для него 11-й (5 из них он провел на ЧМ-2014, 6 - на ЧМ-2018). По этому показателю он обошел легендарного Жана-Мишеля Пфаффа, сыгравшего на чемпионатах мира в 10 играх. Тройку лидеров среди бельгийских вратарей замыкает Мишель Прюдомм.

По общему числу матчей за сборную Куртуа догнал Пфаффа - у обоих по 63 матча.

Абсолютный рекордсмен по матчам за сборную Бельгии - Ян Фертонген, для которого игра стала 107-й.