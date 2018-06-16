Франция - Австралия: Мбаппе - в стартовом составе "трехцветных"

Тренерский штаб сборной Франции во главе с Дидье Дешамом определился со стартовым составом на матч группового турнира чемпионата мира по футболу-2018 против Австралии. С первых минут в атаке у трехцветных сыграют Антуан Гризманн, Кильян Мбаппе и Усман Дембеле.

Отметим, что в начале этой недели Мбаппе на одной из тренировок получил повреждение голеностопа левой ноги, но успел восстановиться от этой травмы.

Стартовый состав сборной Франции:

Ллорис - Павар, Варан, Юмтити, Эрнандес - Погба, Толиссо, Канте - Гризманн, Мбаппе, Дембеле.

Франция - Австралия: прямая онлайн-трансляция матча – 16 июня 2018 в 13.00

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