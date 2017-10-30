Немецкий специалист Франко Фода возглавил сборную Австрии, сообщает пресс-слжба местного футбольного союза. Контракт с тренером начнет действовать с 1 января 2018 года, но он приступит к работе уже в ноябре, когда команда сыграет с Уругваем. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2019 года и будет продлено, если Фода выведет Австрию на Евро-2020.

Отметим, в данный момент Фода работает в "Штурме". Он продолжит исполнять свои обязанности до конца года. 51-летний специалист начал свою тренерскую карьеру в 2001 году и все время работал со "Штуромом", лишь на сезон приняв "Кайзерслаутерн".