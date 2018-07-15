Финал ЧМ-2018. Как Франция открыла счет в матче с Хорватией. Разбор момента

Разбираем эпизод, в котором сборная Франции открыла счет в финальном матче чемпионата мира по футболу-2018 с Хорватией на 18-й минуте.

Началось все с фола Марсело Брозовича на Антуане Гризманне на углу своей штрафной.

Франция - Хорватия: гол на 18-й минуте.

Франция - Хорватия: гол на 18-й минуте.

К мячу подошел сам Гризманн и сделал подачу в центр штрафной соперника.

Франция - Хорватия: гол на 18-й минуте.

Мяч полетел в гущу игроков и там нападающий сборной Хорватии Марио Манджукич в борьбе с Рафаэлем Вараном и Полем Погба срезал мяч в свои ворота. (Дмитрий ГИРИН)

Франция - Хорватия: гол на 18-й минуте.

Франция - Хорватия: гол на 18-й минуте.

Франция - Хорватия: гол на 18-й минуте.

Финал чемпионата мира-2018 Франция - Хорватия: онлайн-трансляция матча