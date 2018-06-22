Филиппе Коутинью: "Мы благодарны Неймару, он нам очень помог"

Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутинью поделился своими впечатлениями от матча ЧМ-2018 с Коста-Рикой (2:0).

- Мы добились замечательной победы, - отметил Коутинью. - Конечно же, нашей целью был и остается выход из группы. Теперь мы стали гораздо ближе к выполнению этой задачи. Мы благодарны Неймару, нашему лидеру, он нам очень помог. Мы счастливы, что играем с ним в одной команде. Конечно, мы знали, что все на нас надеются и верят, что мы выйдем из группы. (Игорь НОВИКОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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