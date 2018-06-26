ФИФА вынесла мягкое наказание Джаке и Шачири за политические жесты во время ЧМ-2018

Игроки сборной Швейцарии Джердан Шачири и Гранит Джака оштрафованы ФИФА на десять тысяч швейцарских франков каждый, сообщает пресс-служба организации. Игроки наказаны за жесты во время матча со сборной Сербии (1:2).

Футболисты во время празднования голов изобразили крылья орла - символа Албании. Кроме того, Шачири вышел на поле в бутсах с флагом Косова. Сербская федерация заплатит штраф в размере пяти тысяч франков за неспортивное поведение фанатов.

Ранее сообщалось, что ФИФА может дисквалифицировать Шачири и Джаку на две игры за поведение в матче с Сербией. В таком случае лидеры команды могли пропустить игру 3-го тура группового турнира против Коста-Рики.

Все о чемпионате мира по футболу-2018