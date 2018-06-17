17:12 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

ФИФА признала Коларова лучшим игроком матча Коста-Рика - Сербия


Защитник сборной Сербии  Александр Коларов признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира-2018 Коста-Рика - Сербия (0:1), информирует пресс-служба организации.

32-летний серб забил победный гол, отправив мяч в ворота ударом со штрафного.

В следующем матче сербы встретятся с командой Швейцарии (22 июня, Калининград), а Коста-Рика сыграет против Бразилии (22 июня, Санкт-Петербург).

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