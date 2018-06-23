ФИФА не сочла бутсы Шачири с флагом Косова политическим жестом

Генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Шурбатович сказал, что перед матчем сборной его страны против Швейцарии (1:2) на чемпионате мира-2018 просил ФИФА запретить полузащитнику соперников Джердану Шачири выходить на поле в бутсах с изображением флага Косова. Сербия не признает независимость Косова, но сборная этой страны признана ФИФА и УЕФА.

– Перед игрой мы просили ФИФА запретить Шакири играть в бутсах с флагом Косова, – цитирует ТАСС Шурбатовича. – Но последовал ответ, что это не является политическим жестом.

После двух туров сборная Сербии набрала три очка, она занимает третье место в группе E. Швейцарцы, в активе которых 4 очка, располагаются на второй строчке. В третьем туре Сербия сыграет с Бразилией (27 июня, Москва, "Спартак"), а Швейцария встретится с Коста-Рикой (27 июня, Нижний Новгород).

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