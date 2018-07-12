03:30 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

ФИФА не хочет показывать красивых женщин во время трансляций ЧМ


Глава департамента ФИФА по социокультурному многообразию Федерико Аддьекки заявил, что организация планирует сократить количество показов привлекательных женщин во время трансляций чемпионатов мира, сообщает AP. Он заявил, что организация обсудит этот вопрос с национальными телевещателями и своим ТВ-подразделением.

По словам Аддьекки, во время ЧМ-2018 в России таких случаев стало меньше по сравнению с турниром 2014 года в Бразилии. Также он подчеркнул, что по ходу турнира ФИФА уже несколько раз вмешивалась в работу ТВ в "очевидных случаях".

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