ФИФА не хочет показывать красивых женщин во время трансляций ЧМ

Глава департамента ФИФА по социокультурному многообразию Федерико Аддьекки заявил, что организация планирует сократить количество показов привлекательных женщин во время трансляций чемпионатов мира, сообщает AP. Он заявил, что организация обсудит этот вопрос с национальными телевещателями и своим ТВ-подразделением.

По словам Аддьекки, во время ЧМ-2018 в России таких случаев стало меньше по сравнению с турниром 2014 года в Бразилии. Также он подчеркнул, что по ходу турнира ФИФА уже несколько раз вмешивалась в работу ТВ в "очевидных случаях".

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