Фернанду Сантуш: "У Уругвая серьезная команда, но у каждой команды есть "лазейки", которые нужно пробить"

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что соперник его команды по 1/8 финала чемпионата мира Уругвай практически не имеет слабых мест, но португальцы постараются их найти. Встреча команд пройдет 30 июня в Сочи.

- Известно, какой командой является сборная Уругвая, тренер Оскар Табарес работает с ними 12 лет, мы знакомы с их игроками, - цитирует ТАСС Сантуша. - Это очень серьезная команда, пытаясь ее проанализировать, изучить, сталкиваешься с тем, что не так просто найти слабые места. Однако мы готовы к выступлению против них, в каждой команде все-таки есть "лазейки", которые нужно знать и пробить, это очень важно. Завтра на поле вы увидите команды, которые ничего не пожалеют для победы.

Португальцы завершили групповой этап турнира на втором месте с пятью набранными очками. Уругвайцы выиграли все игры в своем квартете.

Уругвай - Португалия: текстовая трансляция 30 июня в 21.00 по московскому времени. Сочи.