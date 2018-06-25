Фернанду Сантуш: "Ирану нечего терять"

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш считает, что его команде будет непросто противостоять Ирану в третьем туре группового турнира ЧМ-2018. После двух матчей у иранцев три очка, а у португальцев четыре.

– Я жду сложного матча между командами, которые очень хотя победить, – цитирует AFP Сантуша. – Обе команды отдадут все ради победы. Ирану терять нечего. Мы смотрели много матчей Ирана, не только на чемпионате мира. Убедились, что это организованная команда с качественными игроками, которые выступают в сильных чемпионатах типа греческого или российского. Это сильная коллективом команда, которая не только хорошо защищается, но и атакует.

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