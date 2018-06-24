Фернанду Сантуш: "Дружбу с Кейрушем поставим на паузу"

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что его команде придется непросто в матче группового турнира чемпионата мира-2018 против Ирана.

- Я думаю, что у нас есть все, чтобы разбить Иран. Но у нас будут сложности. Я считаю, что Иран – лучшая азиатская команда, - цитирует "Р-Спорт" Сантуша.

Также специалист прокомментировал свое давнее знакомство с главным тренером иранцев Карлушем Кейрушем.

- Он мой коллега и друг, мы 35 лет знакомы и дружим. Завтра мы свою дружбу поставим на паузу. Завтра мой коллега будет выступать за Иран, но он большой профессионал, - сказал Сантуш.

Иран - Португалия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)