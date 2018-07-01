21:25 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Фернандо Йерро: "Мы старались больше атаковать в матче с Россией"


Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро после поражения от сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира заявил, что его команда стремилась действовать в атакующем ключе. Встреча, прошедшая в Москве на стадионе "Лужники", завершилась победой россиян со счетом 1:1 (4:3 пен.). 

- Может, больше могли использовать физические данные Диегу Косты?

- Тренер принимает решения. Он следит за игроками, у него есть опредлеенные представления о команде. У нас есть группа аналитиков, которая проводит мозговой штурм за  несколько дней до игры. Мы хотели больше нападать, больше использовать открытое пространство, больше бить по воротам. Это не всегда получалось. Решения ты принимаешь во время игры, когда не знаешь, чем все закончится. Задним числом решения принимать нельзя. (Игорь РАБИНЕР)

 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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