Федор Смолов: "Кто будет забивать в сборной России - разницы нет"

Нападающий сборной России Федор Смолов перед стартом чемпионата мира рассказал, считает ли себя главной ударной силой команды. В четверг, 14 июня, россияне откроют мировое первенство матчем со сборной Саудовской Аравии.
- Не могу сказать, что я главная ударная сила, просто я нападающий, а главная функция нападающего – забивать голы, завершать атаки, которые создает команда, - цитирует официальный сайт ФИФА Смолова. - Хотя на самом деле, кто будет забивать – разницы нет. Я не нервничаю по этому поводу.
Россиянам на групповом этапе также предстоит сыграть с командами Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).
Россия – Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча - 14 июня в 18.00. Москва, "Лужники"
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