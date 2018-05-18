Федор Смолов: "Чалов? Было ощущение, что Игнашевич со своим ребенком приехал!"

Форвард сборной России Федор Смолов заявил, что пока не чувствует давления от приближения чемпионата мира, передает из Новогорска корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Также игрок "Краснодара" заявил, что для него большая честь быть вице-капитаном национальной команды.

– Давление перед домашним чемпионатом мира уже чувствуете?

– Пока – нет. Еще ведь почти целый месяц подготовки впереди. Но все мысли, конечно же, уже об этом. Чемпионат России закончился, сегодня мы собрались и теперь будем думать только о чемпионате мира.

– Вы в сборной не только форвард, но и вице-капитан. Что для вас значит этот факт?

– Я уже говорил, что прошлой осенью мне довелось вывести национальную сборную на поле с капитанской повязкой. Благодарен Станиславу Саламовичу за оказанное доверие, для меня это очень большая честь.

– Мариу Фернандес не говорит по-русски. Как он общается и чувствует себя в команде?

– У нас все остальные футболисты зато по-португальски говорят! Но на самом деле Мариу давно играет за ЦСКА, мы его отлично знаем. Он не в первый раз вызывается в сборную, никаких проблем с коммуникацией нет. Тем более наш тренер по физподготовке, Паулино Гранеро, который тоже с ЦСКА, прекрасно говорит по-русски, он помогает Мариу в случае чего.

– Нынешний состав сборной довольно сильно обновился по сравнению с мартом. Вернулся Дзюба, приехали Игнашевич и Чалов. Как встретили ребят?

– Такое ощущение было, как будто Игнашевич с ребенком приехал! (Смеется.) При неудачном раскладе так и могло быть, мне кажется.

– Может, при удачном?

– Ну да – или при удачном.

Сборная России на чемпионате мира по футболу