08:27 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Фанаты киевского "Динамо" вывесили баннер в честь Виды. Фото


Фанаты киевского "Динамо" на товарищеском матче со швейцарским "Люцерном" вывесили баннер в честь защитника сборной Хорватии Домагоя Виды. На хорватском языке там написано: "спасибо, Домагой".

Ранее на видеозаписи после матча 1/4 финала ЧМ-2018 со сборной России (2:2, по пенальти - 4:3) хорват сказал на видеозаписи: "Слава Украине". Позднее он получил предупреждение от ФИФА.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Россия - Хорватия

 

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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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