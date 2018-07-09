Фанаты киевского "Динамо" вывесили баннер в честь Виды. Фото

Фанаты киевского "Динамо" на товарищеском матче со швейцарским "Люцерном" вывесили баннер в честь защитника сборной Хорватии Домагоя Виды. На хорватском языке там написано: "спасибо, Домагой".

Ранее на видеозаписи после матча 1/4 финала ЧМ-2018 со сборной России (2:2, по пенальти - 4:3) хорват сказал на видеозаписи: "Слава Украине". Позднее он получил предупреждение от ФИФА.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018