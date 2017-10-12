Фалькао подтвердил, что обсуждал с игроками Перу ничейный результат матча

Нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао заявил, что обсуждал с полузащитником сборной Перу Ренато Тапией результаты параллельных игр квалификационного турнира чемпионата мира в Южной Америке. Напомним, что встреча завершилась со счетом 1:1, результат устраивал обе команды.

– Мы знали, что происходит в других матчах, – цитирует The Telegraph Фалькао. – Мы играли, зная, какие результаты в других встречах. В какой-то момент я решил рассказать об этом сопернику.

Мы завершили матч так, как нам нужно было, – отметил Тапия. – Радамель сказал мне, что наши сборные проходят в финальный турнир. Но мы играем, чтобы побеждать.