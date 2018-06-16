16:54 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Фабиан Делф: "Роналду феноменально сыграл в матче с Испанией"


Полузащитник сборной Англии Фабиан Делф поделился впечатлениями от матча ЧМ-2018 Португалия - Испания (3:3). Он отметил игру форварда португальцев Криштиану Роналду.

- Всей командой смотрели игру между сборными Испании и Португалии - у нас в гостинице есть большой экран, - цитирует англичанина "Р-Спорт". - Это был потрясающий матч между двумя сильными сборными. Роналду - это Роналду, он сыграл феноменально. У испанцев же есть система, они хорошо играют долгое время, завоевали много трофеев.

Нападающий португальцев забил три мяча в этой игре.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Португалия - Испания

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