Евгений Савин: "Самара - самый футбольный город чемпионата мира-2018"

Бывший нападающий "Крыльев Советов", телеведущий и посол Самары на чемпионате мира-2018 Евгений Савин объяснил, почему его город – особенный. Он добавил, что в Самаре есть уникальная футбольная атмосфера.

– Есть вещи, которые невозможно объяснить, – сказал Савин. – Я поиграл, кажется, в 13 командах, уже сам не могу сосчитать. Так вот, Самара стала самым ярким моментом в моей жизни. Необъяснимая вещь – футболист или тренер, приезжающий в этот город, тут же проникается этой уникальной атмосферой. Самара – самый футбольный город. Это трудно объяснить, это надо почувствовать.

Болельщики тебя любят, узнают, город живет футболом, после матчей "Крыльев Советов" неделю обсуждают итоги. В общем, приезжайте и наслаждайтесь футболом! (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Во время ЧМ-2018 в Самаре пройдут 4 матча группового турнира, а также 1/8 и 1/4 финала.

Жеребьевка чемпионата мира-2018 пройдет 1 декабря в зале Государственного Кремлевского дворца, начало – в 18.00 по московскому времени.