Евгений Плющенко: "Уверен, что чемпионат мира в России будет лучшим в истории!"

Посол чемпионата мира по футболу, Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко считает, что Россия примет гостей чемпионата мира-2018 на самом высшем уровне и успешно проведет турнир. Он также добавил, что Олимпиада-2014 в Сочи была лучшей, что он видел.

– В качестве посла я раздаю множество интервью, работаю с детьми. Я обожаю футбол, – сказал Плющенко. – В детстве очень хотел быть футболистом, но мама отправила меня на секцию фигурного катания.

Уверен, что наше государство, наши болельщики встретят гостей чемпионата мира на высшем уровне. Мы уже проводили Олимпиаду, и это было лучшее, что я видел. Чемпионат мира в России также будет лучшим в истории. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт– Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.

Сборная России попала в группу A, где ее соперниками стали команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.