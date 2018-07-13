Эммануэль Амунике: "У Хорватии нет такого опорника, как Канте"

Бывший игрок сборной Нигерии​ Эммануэль Амунике считает, что фаворитом финала чемпионата мира-2018 является Франция. Также он считает, что решающим фактором может стать полузащитник Н'Голо Канте.

– У каждой команды очень сильная средняя линия, есть и индивидуально сильные футболисты в атаке, – цитируют "Известия" Амунике. – Но у Хорватии нет такого опорного хавбека, как Н’Голо Канте, способного закрыть центр поля и не дать развернуться сопернику. За счет него французы отлично обороняются и почти не пропускают.

Франция – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

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