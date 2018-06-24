Эктор Купер: "Если бы Салах с первого матча был с нами, то все было бы по-другому"

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер отметил, что на негативный итог выступлений его команды повлияла травма ведущего игрока Мохамеда Салаха. Нападающий получил травму плеча в конце мая в финале Лиги чемпионов и форсированно восстанавливался к чемпионату мира. Он пропустил первую игру с Уругваем (0:1), но провел весь матч против России (1:3).

- Нет сомнений, что Салах имеет колоссальное значение для нашей команды, - цитирует ТАСС Купера. - Если бы он с первого матча был с нами, то помог бы нам, и все было бы по-другому.

Египтянам осталось провести последний матч на турнире. В понедельник 25 июня подопечные Купера встретятся с Саудовской Аравией в Волгограде.

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