Эктор Купер: "Думаю, весь народ Египта доволен игрой Эль-Хадари"

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер - об игре голкипера Эссама Эль-Хадари в матче ЧМ-2018 с Саудовской Аравией (1:2). Вратарь стал самым возрастным игроков в истории чемпионата мира (45 лет), а также отразил пенальти.

- Мы знали, что уровень наших вратарей очень хорош. Эль-Хадари установил рекорд. Он очень популярен в Египте, - цитирует вратаря "Р-Спорт". - Он сыграл сегодня прекрасно. Но я выбрал его, потому что он хороший игрок, был готов к матчу, а не из-за рекорда. Хоть мы не победили, он сыграл прекрасно. Думаю, весь народ Египта доволен им.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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