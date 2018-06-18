Экс-нападающий "Ротора": "Даже не мечтал увидеть матчи чемпионата мира в Волгограде"

Посол чемпионата мира-2018 от Волгограда, бывший нападающий "Ротора" Александр Никитин заявил, что даже не мечтал увидеть матчи ЧМ в своем городе, но очень рад, что это произойдет. Первый матч чемпионата мира в Волгограде пройдет 18 июня - сборная Англии сыграет с командой Туниса.

- Когда давным-давно меня спрашивали, мечтаю ли я увидеть чемпионат мира в Волгограде, я отвечал, что нет. Потому что даже мечтать об этом было сложно, - цитирует Никитина "РИА Новости". - А теперь мы видим, что он в нашем городе, который очень сильно изменился за последние годы. У нас не просто красивая арена, она еще находится на святом для волгоградского футбола месте - на месте старого стадиона, где "Ротор" играл и завоевывал медали.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь //

Сборная России на чемпионате мира по футболу