Экс-игрок "Сатурна": "Пенальти в ворота сборной России можно и нужно было ставить"

Экс-полузащитник "Сатурна", "Витесса" и сборной Украины Евгений Левченко - о матче 1/8 финала ЧМ-2018 Испания - Россия (1:1, по пенальти - 3:4). Он считает, что в конце дополнительного времени арбитр должен бы ставить пенальти в ворота россиян.

- Пересмотрели эпизод раз 20, все-таки пенальти можно и нужно было ставить, - написал футболист в Твиттере. - Но это уже история.

- Футбол должен быть честным. Игнашевич нарушал, - дописал он в комментарии к записи.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)