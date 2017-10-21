Экс-игрок "Кубани": "Дунга в сборной был зашоренный, а с Тите Бразилия может выиграть ЧМ-2018"

Бывший нападающий "Кубани", форвард "Гонведа" Данилу выразил мнение, что сборная Бразилии под руководством Тите может выиграть чемпионат мира-2018. Бразильцы первыми отобрались в финальную стадию ЧМ-2018 после хозяев турнира – сборной России.

– Мне звонил бразильский журналист и спрашивал мое мнение о России, людях и местном футболе, – цитирует "Спорт день за днем" Данилу. – Знаю, что много бразильцев хотят приехать на ЧМ-2018, поэтому он задавал мне вопросы и о безопасности в стране. Я рассказал.

– Сборная Бразилии способна выиграть ЧМ-2018? Почему при легендарном Дунге это была средняя команда, а с Тите она первой в мире пробилась в финальную стадию турнира?

– Тите – великолепный тренер и организатор. Он здорово координирует работу игроков и персонала, это очень современный человек с четким пониманием того, как все должно функционировать. Футболисты верят в него, сражаются за него на поле. Отсюда такие результаты. Дунгу я лично не знаю, но мне кажется, что ему, как тренеру, недостает гибкости. В сборной он был зашоренный. Под руководством Тите Бразилия способна выиграть чемпионат мира, если будет бороться с таким же упорством и продолжит следовать своей философии игры.

– Неймар для сборной Бразилии – столь же важная фигура, как Лионель Месси для Аргентины и Криштиану Роналду для Португалии?

– Да, конечно. Если Бразилия победит на чемпионате мира, Неймар может взять "Золотой мяч".