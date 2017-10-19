Египетским болельщикам на ЧМ-2018 посоветовали "беречь кошельки от русских женщин"

Египетское издание Youm7 посоветовало болельщикам быть осторожными при знакомстве с россиянками на чемпионате мира-2018. AP опубликовал фрагменты статьи, в которой, в частности, рекомендуется прятать кошельки, поскольку "русские женщины очень любят деньги".

Также в статье утверждается, что в России сложно найти женщину нормальной фигуры - они якобы либо худые, либо толстые. Однако автор уточняет, что нельзя судить по данной статье обо всех россиянках.

Напомним, что Египет пробился в финальную стадию чемпионата мира впервые с 1990 года.