Египетские чиновники считают, что базирование сборной страны в Грозном могло пагубно повлиять на команду

Парламентский комитет Египта по делам молодежи и спорта считает, что размещение сборной страны в Грозном могло повлиять на результаты команды на чемпионате мира-2018​, сообщает телеканал Al Arabiya. Египтяне проиграл все три своих матча и заняли последнее место в группе А.

В частности, возникли вопросы по поводу того, насколько было правомерным посещение игроками сборной Египта​ ужина у главы Чечни Рамзана Кадырова. На данном мероприятии египетскому нападающему Мохамеду Салаху было присвоено звание почетного гражданина Чечни. По мнению комитета, это является "несанкционированным использованием имиджа игрока".

Напомним, сборная Египта проиграла Уругваю (0:1), России (1:3) и Саудовской Аравии (1:2). После последнего матча в стране скончался комментатор встречи, так как был переполнен эмоциями от невзрачной игры египтян.

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