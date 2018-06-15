Прогноз "Фонбет": Уругвай – фаворит матча с Египтом

15 июня на стадионе "Екатеринбург Арена" сборная Египта сыграет со сборной Уругвая в рамках первого тура группы A. Встреча начнется в 15.00 по московскому времени.

Кто победит?

"Фонбет" считает фаворитом встречи сборную Уругвая. На победу уругвайцев можно поставить с коэффициентом 1.60, на победу Египта – с коэффициентом 6.65, на ничью – с коэффициентом 3.65. Большинство клиентов "Фонбет" согласно с таким прогнозом. Среди всех игроков, поставивших на исход встречи, 91% выбрал сборную Уругвая, 6% – сборную Египта и только 3% – ничью.

Сколько забьют голов?

Букмекеры "Фонбет" предполагают, что команды забьют меньше трех мячей. На тотал меньше 2,5 можно поставить за 1.58, на тотал больше 2,5 – за 2.38. Большинство клиентов "Фонбет", наоборот, считает, что матч будет результативным. На тотал больше 2,5 поставили 80% игроков, на тотал меньше 2,5 – всего 20%.

На что ставят в "Фонбет"?

Самой популярной стала ставка на победу сборной Уругвая – ее выбрали 73% клиентов "Фонбет". 8% игроков поставили на тотал больше 2,5, столько же – на победу уругвайцев с форой (-1). На то, что сборная Уругвая не проиграет, сделали ставку 6% клиентов "Фонбет", на тотал больше 1,5 – 5%.

А сколько ставят?

Самая крупная ставка – на победу сборной Уругвая. Она входит в экспресс на сумму 250 000 рублей. В среднем на матч сборных Египта и Уругвая ставят 857 рублей.

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