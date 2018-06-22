Эдгардо Бауса: "Я не видел реакции игроков сборной Аргентины"

Бывший главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса считает, что команда еще способна выйти в плей-офф чемпионата мира. По его словам, правильно грамотно отреагировать на поражение от Хорватии (0:3) во втором туре группового турнира.

– Я не видел реакции игроков, – цитирует TyC Sports Баусу. – Не видел, что команда способна вернуться в игру. Меня это удивило. Потому что я хорошо знаю игроков, они бунтари, они непокорны. В оставшиеся дни тренеру нужно взять на себя инициативу и попытаться переломить неприятную ситуацию. Ему нужно собрать игроков и поговорить с ними откровенно. Никто не ожидал такого результата. Но подобное случается. Все идет не так. Игроки должны поверить, что еще есть шанс выйти из группы.

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