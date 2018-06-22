Эдгардо Бауса: "Не знаю, правильно ли будет сказать, что Месси отсутствовал"

Бывший главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса признался, что не ожидал провала команды на чемпионате мира. Во втором туре группового турнира аргентинцы проиграли Хорватии со счетом 0:3.

– Я видел Аргентину без идентичности. Это выглядит странно, потому что команды Сампаоли всегда имели характер, могли переломить ход игры, когда все складывалось не очень хорошо, – цитирует TyC Sports Баусу. – Я видел Месси. Не знаю, правильно ли будет сказать, что он отсутствовал. Это кажется странным. Ведь он очень важный игрок для сборной. Меня его игра удивила.

Не сказал бы, что для выхода в плей-офф нужно чудо. Игроки должны доверять тренеру. Сейчас от Сампаоли очень многое зависит. А футболисты должны в него верить. Я читал, что отношения между ними не идеальны, но сейчас не тот момент, чтобы это выяснять.

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