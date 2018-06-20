Дзюба в среду утром поздравил Россию с исторический победой

Форвард сборной России Артем Дзюба в среду утром поздравил страну с победой над Египтом (3:1) в матче 2-ого тура группового этапа чемпионата мира.

Всех с исторической победой!!!!!! Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 19 Июн 2018 в 8:31 PDT

29-летний игрок в матче с африканцами забил третий мяч России. На его счету 2 гола в 2 матчах чемпионата мира.



Россия, обыграв египтян, на 99 процентов обеспечила первое в истории участие в плей-офф мирового первенства. Команда Станислава Черчесова выйдет в 1/8 финала, если Уругвай сегодня не проиграет Саудовской Аравии.



Уругвай – Саудовская Аравия: чемпионат мира по футболу, 20 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

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