Дзюба в среду утром поздравил Россию с исторический победой

Форвард сборной России Артем Дзюба в среду утром поздравил страну с победой над Египтом (3:1) в матче 2-ого тура группового этапа чемпионата мира.
29-летний игрок в матче с африканцами забил третий мяч России. На его счету 2 гола в 2 матчах чемпионата мира.
Россия, обыграв египтян, на 99 процентов обеспечила первое в истории участие в плей-офф мирового первенства. Команда Станислава Черчесова выйдет в 1/8 финала, если Уругвай сегодня не проиграет Саудовской Аравии.
Уругвай – Саудовская Аравия: чемпионат мира по футболу, 20 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)
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- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)