Дзюба рассказал, как зародилось его празднование голов на ЧМ-2018

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба в интервью пресс-службе клуба рассказал об эмоциях после гола в ворота Саудовской Аравии (5:0) в матче открытия чемпионата мира-2018. Также форвард объяснил, почему решил отмечать последующие голы на домашнем турнире, отдавая воинское приветствие.

– Вы же понимали, что перед чемпионатом ставка делалась на Федора Смолова?

– Да, так оно и было. Он – основной нападающий, провел все матчи. Федя был номером один и главной звездой нашей команды, да он и остался одним из лидеров. Я ведь даже не вышел на замену в заключительном контрольном матче перед чемпионатом мира.

Так что я хотел сперва закрепиться в составе, а когда попал в окончательный список, то, как и любой спортсмен, а я человек амбициозный, старался максимально использовать каждую минуту, которую предоставят.

– Ровно минуты на поле вам на гол Саудовской Аравии и хватило. Фантастика?

– Не то слово! Меняется моментально вообще все: жизнь и футбольная карьера переворачиваются с ног на голову. Безумно благодарен богу и судьбе за то, что это произошло. Когда все начиналось, я еле-еле удержался психологически, а как все обернулось потом…

– Как раз в этом матче впервые появился жест, которым вы стали отмечать голы на чемпионате мира. Вы с Черчесовым заранее сговорились?

– Перед выходом на замену стоял и даже уже не разминался, а просто кипел, ждал, смотрел на него. И когда он только повернулся, я рванул туда, моментально сбросил манишку. После забитого гола начал на эмоциях показывать жестами, что я должен быть здесь. И Черчесов так красиво отдал честь. У меня в голове зародилось, что если я выйду на матч с Египтом и смогу забить, то сделаю ответочку.

– Многие говорили о том, что у вас небезоблачные отношения с главным тренером, но выглядело и, видимо, сложилось совсем наоборот. Приятно?

– Конечно. Станислав Саламович – эмоциональный человек, и в тот момент с его стороны произошло проявление эмоции. Ему я очень благодарен. Когда он мне предоставил шанс в игре с Египтом, я не мог его подвести, должен был оправдать доверие.

– Интересно, что вы сделали этот жест более правильно, скажем так, покрыв голову.

– Знал, что к пустой голове не прикладывают, часто это слышал. Когда забиваешь гол, то немножко себя не контролируешь, а в тот момент у меня точно было желание показать то, что показал.

На ЧМ-2018 сборная России впервые в новейшей истории дошла до 1/4 финала, где уступила будущему вице-чемпиону – Хорватии (2:2, пенальти – 3:4).

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