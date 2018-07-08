00:40 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Дзюба расплакался во время флеш-интервью

Суббота. Сочи. Россия - Хорватия - 2:2, пен. - 3:4. Артем ДЗЮБА. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ" Воскресенье. Сочи. Россия - Хорватия - 2:2, пен. - 3:4. Артем ДЗЮБА (справа). Фото Сборная России
Суббота. Сочи. Россия - Хорватия - 2:2, пен. - 3:4. Артем ДЗЮБА. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Нападающий сборной России Артем Дзюба поблагодарил партнеров по команде и болельщиков за поддержку на чемпионате мира-2018. Россияне дошли до четвертьфинала, где уступили Хорватии (2:2, пенальти - 3:4).

- Хочу поблагодарить партнеров и всех, кто был причастен к команде, - сказал Дзюба в эфире Первого канала. - Мы стали одной семьей. Мы всю жизнь хотели... Хотели доказать всей стране, что хотим, чтобы нами гордились, что футбол жив. Мы благодарны всей стране... 

Форвард в конце флеш-интервью расплакался и последние фразы произносил уже со слезами на глазах.

Россия - Хорватия

Сборная России на чемпионате мира по футболу

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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