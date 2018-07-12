Джон Терри – сборной Англии: "Вы вернули веру в команду"

Бывший капитан сборной Англии Джон Терри в Инстаграме поблагодарил игроков и тренерский штаб национальной команды, которая 11 июля в полуфинале чемпионата мира проиграла Хорватии (1:2 д.в.). Он отметил, что сборную на родине ждет невероятный прием.

– Полностью опустошен из-за Гарета Саутгейта, Стива Холланда (помощника главного тренера. – Прим. "СЭ") и всех парней из сборной Англии, – написал Терри. – Это был прекрасный чемпионат мира и вы были прекрасны. У нас лучшие болельщики в мире. Вы вернули веру в команду.

Сегодня вам больно, но вы вернетесь домой, где вас ждет невероятный прием. Вы увидите, какое влияние оказали.

В матче за третье место сборная Англии сыграет с Бельгией. Встреча состоится 14 июля в Санкт-Петербурге.

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