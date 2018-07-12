Джон Терри – сборной Англии: "Вы вернули веру в команду"

Бывший капитан сборной Англии Джон Терри в Инстаграме поблагодарил игроков и тренерский штаб национальной команды, которая 11 июля в полуфинале чемпионата мира проиграла Хорватии (1:2 д.в.). Он отметил, что сборную на родине ждет невероятный прием.
– Полностью опустошен из-за Гарета Саутгейта, Стива Холланда (помощника главного тренера. – Прим. "СЭ") и всех парней из сборной Англии, – написал Терри. – Это был прекрасный чемпионат мира и вы были прекрасны. У нас лучшие болельщики в мире. Вы вернули веру в команду.
Сегодня вам больно, но вы вернетесь домой, где вас ждет невероятный прием. Вы увидите, какое влияние оказали.
В матче за третье место сборная Англии сыграет с Бельгией. Встреча состоится 14 июля в Санкт-Петербурге.
Absolutely gutted for Gareth, Steve and all the boys tonight @england 🏴⚽️ It’s been a great World Cup and you have all been superb. We have the best fans in the world and you have restored the faith back in our shirt. Tonight you will hurt 💔 but you will all come home to an incredible reception from the public 🏴 and see the impact you have made back home. 🦁🦁🦁
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- Джон Терри
- Сборная Бельгии (футбол)
- Сборная Англии (футбол)
- ЧМ-2018
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Гарет Саутгейт