Джефферсон Фарфан: "Мечта сбылась"

Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан, забивший победный гол Перу в ворота Новой Зеландии в стыковом матче чемпионата мира-2018 (2:0), поделился своими эмоциями. Перуанцы впервые за 36 лет пробились в финальную стадию чемпионата мира.
- Мечта сбылась. Невероятно счастлив за команду, очень горжусь ей. Хочу также поблагодарить всех перуанский народ за его любовь и безусловную поддержку, - написал Фарфан в Инстаграме.
Sueño cumplido ! Súper feliz por la entrega del Equipo , de verdad que no puedo estar más orgulloso de mi selección 🇵🇪 También quiero agradecer a todo el pueblo peruano por tanto cariño y apoyo incondicional al equipo❤️ 💪🏾⚽️ #seleccion #familia #grupounido #nosvamosrusia #superfeliz #vamosperu #aseguirconlamismahumildad #arribaperucarajo💯🔴⚪️🔴
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