Джефферсон Фарфан: "Мечта сбылась"

Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан, забивший победный гол Перу в ворота Новой Зеландии в стыковом матче чемпионата мира-2018 (2:0), поделился своими эмоциями. Перуанцы впервые за 36 лет пробились в финальную стадию чемпионата мира.

- Мечта сбылась. Невероятно счастлив за команду, очень горжусь ей. Хочу также поблагодарить всех перуанский народ за его любовь и безусловную поддержку, - написал Фарфан в Инстаграме.

Гол Фарфана вывел сборную Перу на чемпионат мира-2018 //

Игроки сборной Перу в шапках-ушанках отпраздновали выход на ЧМ-2018 //

Фарфан посвятил гол дисквалифицированному за допинг Герреро //

Президент Перу: "Воины сборной Перу подарили радость всей стране" //

Рикардо Гарека: "Работа психолога сборной Перу очень важна"