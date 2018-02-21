Джанни Инфантино: "Россия готова к чемпионату мира-2018 на 99 процентов"

Глава ФИФА Джанни Инфантино на брифинге после саммита в Лагосе отметил, что России до стопроцентной готовности к чемпионату мира-2018 осталось нанести последние штрихи. По его словам, гости турнира проведут фантастическое время в нашей стране.

- Россия на 99 процентов готова принять у себя чемпионат мира, они наносят последние штрихи, - приводит AFP слова Инфантино. - Все, кто отправится в Россию, фантастически проведут время.

Напомним, чемпионат мира-2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.